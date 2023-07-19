周日（23日）是24節氣的大暑，國際天星風水命理專家邱彥龍老師提醒，這段期間遇到土星逆行及火星暴衝，不論工作或投資方面都容易有延遲或突發狀況，尤其大環境或住家的北方及西北方，容易成為災難之地，應盡量遠離；加上7月18日至8月5日冥王星逆行暴衝，將「魔王之力」極度放大，娛樂影視、經濟商業及選舉情勢都容易處於亂世之中，唯有獅子座、射手座、雙魚座、雙子座、巨蟹座5星座運勢比較強。

邱彥龍表示，大暑期間土逆與火星暴衝的結果，會出現新舊世代的溝通衝突，狀況隨時在「變」，雖然沒有絕對的對與錯，但也考驗著眾人的智慧，注意情緒起伏是魔鬼，唯有冷靜才能成事，若對於變化心有波瀾，引來的阻攔或反彈就會顯得劇烈，相對運勢變得不佳。

邱彥龍還提醒，大暑期間大環境或住家的北方、西北方，是災難之地，應盡量遠離，身體方面容易有發狀況，包括腸胃炎、腫瘤、癌症、內分泌失調、失眠、神經問題、抽搐、腎臟、白血病、眼疾、淋巴、心血管、肺部、肝臟瘀堵、骨頭、肌肉痛等，還要特別注意血光之災，意外災難也很多，像是水火災難以及行車意外。

邱彥龍進一步指出，尤其7月18日至8月5日小暑與大暑交界期間，冥王星逆行暴衝，會將魔王之力極度放大，娛樂影視、地產、礦產、官員、經濟、銀行貨幣、立法行政及選舉情勢皆有破壞性的打擊，小人藏在亂世之中，考驗眾人智慧，凡事維持著一定的平衡與距離，較能趨吉避凶。

但有5個星座大暑期間運勢特別強，包含獅子座、射手座、雙魚座、雙子座及巨蟹座，在事業、財運、感情、工作或學習上將有所進展。

邱彥龍老師分析，大暑期間獅子座能得到想要的面子與名氣，財神相隨，官運亨通，但要謹慎花費；射手座家裡雖然事情多、帶來不少壓力，但建議心思放在工作與交友上，會擁有好的結果與幸運；雙魚座會因為有壓力恐懼、退縮，但也不是壞事，凡是安全第一，記得要有清晰的方向與規劃，才不會白忙一場甚至虧損。

雙子座建議將心思放在事業與學習上，可以有不錯的收穫，但資金周轉要注意，容易被別人拖欠，應謹慎投資與消費；巨蟹座只要全心將事業打理好，控制情緒，就能有很好的成績與表現。

另外，邱彥龍引用《易林·屯之坤》卦曰：「採薪得麟，大命隕顛。豪雄爭名，天下四分」來說明大暑期間的變幻莫測，原本平凡無奇的人或事，有機會能迎來光明未來，得到稀有罕見的人才或技術；此外，獨霸終將分裂，大環境將顯現群雄割據，四方之力突出，即將揭開精彩萬分的局面。

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