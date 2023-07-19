有意回鍋角逐下屆美國總統大位的前總統川普（Donald Trump），近日接受專訪時批台灣搶走美國的半導體工作，引起軒然大波，但民進黨政府對此卻完全噤聲，讓國民黨立委賴士葆狂酸，完全是在貫徹民進黨主席、2024總統參選人賴清德不要疑美的典範。

時常口出狂言的川普，近日接受美國《福斯新聞》專訪，提到台灣的半導體事業搶走許多美國工作，怒喊「這些以前都是我們自己在製造的」，如今台灣卻製造了90％的晶片，雖然主持人提到僅在高階晶片領域，但川普仍強調，美國的工作被台灣搶走，「我們早該阻止他們！我們早該對他們課稅！」

對此，民進黨政府一片噤聲，包括行政院長陳建仁及外交部都未有回應，陳面對媒體甚至快閃走人，一直到稍早在立法院備詢時，才終於鬆口稱「不接受」，並說台美是雙贏互利貿易關係。

賴士葆今（19）日在臉書飆罵，川普稱台灣搶走美國半導體的工作，有美國智庫認為川普此舉代表把台灣當成敵人，結果行政院與外交部竟然不評論此事來捍衛我半導體產業，「真是貫徹賴清德不要疑美論的典範！舔美舔到國格都放一邊去！蔡政府面對這麼大的羞辱居然不敢對美國抗議，道地是兒皇帝的行徑！」