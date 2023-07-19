行政院上個月宣布軍公教明年調薪4％、警勤加給調升15％，卻傳出中央不買單，導致地方政府需自負一半支出，國民黨立委王鴻薇等藍營民代批評，這就是「中央請客、地方埋單」實例。對此，行政院長陳建仁並未回應；副院長鄭文燦則說，涉及中央部分是由中央編列預算，對地方政府的財政挹注也將考慮加薪這一塊。

王鴻薇說，軍公教調薪，過去都是由中央全額支出，2022年調薪時中央就增撥特別統籌分配稅款21.55億給台北市全額補助，然而這次2024年度的調薪，台北市府預估預算大約22至24億元，支出預計又要增加，但中央竟然只補助一半，這是要台北市政府去哪裡找錢？

對此，陳建仁上午赴立法院臨時會專案報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」時，對於媒體詢問並未回應。

而行政院副院長鄭文燦上午出席故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」上樑祈福典禮前受訪指出，軍公教調薪4％，涉及中央的部分，當然是中央政府編列預算，地方政府所編列的預算，基本上都會納入基本的維持費，中央對地方的財政挹注，會考慮到加薪這一塊。

鄭文燦說，目前還有警勤加給、危險加給調高15％左右，已經由這次的核定，全國一致要實施了，讓台灣能夠在薪資上有所成長，政府帶頭推動有一定效果。