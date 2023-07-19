埔里19歲男子騎機車連人帶車衝進6公尺深枇杷城排水溝，造成左手、左腳骨折，救護人員幫他包紮固定再協助脫困送醫。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

埔里19歲男子騎機車衝落6公尺排水溝造成手、腳骨折，消防人員幫他包紮固定後，動用器材車將他吊掛脫困送醫。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮19歲鄔姓男子18日晚間騎機車行經育溪路、安七街口，疑因下雨視線不良，加上路況不熟，竟連人帶車衝進6公尺深的枇杷城排水溝，雖然雨聲淅瀝瀝、溪水聲嘩拉拉，所幸散步民眾聽到巨響，積著聽到呼救：「救命！」立即報警，搜救人員發現他左手、左腳骨折，包紮固定後動用器材車將他吊掛脫困送醫。

夏季對流雲系發展旺盛，午後常有強降雨，中央氣象局18日晚間7時許對南投縣、台中市發布豪雨特報，當時鄔姓男子疑似從埔里鎮市區騎乘機車返家，行經育溪路、安七街口疑雨勢太大視線不良出車禍。

報案人說，當時他剛好在附近散步，聽到「蹦」巨響，接著聽到排水溝傳來呼救聲：「救命！救命！」他覺得很奇怪到處查看，赫然發現有人摔落到6公尺深的大排溝，馬上打電話叫救護車。

埔里消防分隊獲報立即出動器材車、救護車等人車至現場展開救援，搜救人員發現鄔男疑因左手、左腳骨折動彈不得，先幫忙包紮固定，另一組人則動用器材車將傷患吊掛脫困，再將鄔男送醫。