文化觀光局不但請來孩童偶像現場唱唱跳跳，還把70米超長的滑水道、海洋跳跳床搬到東石漁人碼頭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

文化觀光局不但請來孩童偶像現場唱唱跳跳，還把70米超長的滑水道、海洋跳跳床搬到東石漁人碼頭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

文化觀光局不但請來孩童偶像現場唱唱跳跳，還把70米超長的滑水道、海洋跳跳床搬到東石漁人碼頭。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣「東石海之夏」即將登場，今年同樣結合親子活動，文化觀光局不但請來孩童偶像現場唱唱跳跳，還把70米超長的滑水道、海洋跳跳床搬到東石漁人碼頭，讓小朋友免費暢玩，享受滑水的刺激感，文觀局也預告，7月23日下午4點半將在東石舉辦踩街摸彩活動暖身，最大獎將送出2萬元電視，歡迎遊客一起參加踩街、拿大獎。

文觀局指出，今年海之夏活動把70米超長的滑水道搬到東石漁人碼頭，讓小朋友免費暢玩，享受滑水的刺激感，還有大型的海洋跳跳床、親子活動，以及瑞士《企鵝家族》的超萌5隻小企鵝也將一同前來，加上超大型6米高的Pingu氣偶在漁人碼頭賣萌，就是要讓孩子們放電一整天。

縣長翁章梁說，海之夏活動場地就在東石漁人碼頭，園區內有戲水設施及超大白沙池，孩子們可以免費玩沙戲水，是家長們心目中最佳育兒景點，每年海之夏都會規畫免費親子遊戲，今年將搬來70米的超長滑水道，讓孩子們滑水玩到不想回家。

除大型海洋跳跳床讓孩子盡情地跳，消耗體力，翁章梁說，還有知名兒童台的哥哥姊姊們到場帶小朋友一起帶動唱，是專屬小朋友們的明星見面會，另現場也會安排親子手作、大地遊戲、互動故事等免費體驗。

文觀局長徐佩鈴說明，海之夏每年都會舉辦踩街活動，邀請各地的表演團隊來東石踩街，今年將在7月23日下午4點半舉行，從東石國小踩街至先天宮，邀請到18團200位表演者帶來異國風演出，同樣有讓民眾熱血沸騰的摸彩活動，今年加碼送微波爐、電烤箱、果汁機、立扇以及最大獎2萬元電視，邀請各地遊客來看演出，同時也把獎項帶回家。

文化觀光局指出，小朋友最愛的滑水道、跳跳床、Pingu氣偶、親子手作及大地遊戲等活動，都會在8月5日、6日和12日、13日下午3點開始，YOYO明星見面會將在4天活動下午4點半及5點於主舞台演出，由「天竺鼠姊姊、酪梨姐姐及光之美少女」、「草莓姐姐及Pingu」、「KIWI姐姐、浣熊哥哥及暴太郎戰隊」及「羚羊哥哥及巴克隊長」帶來4場次的帶動唱。