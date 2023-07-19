Shohei Ohtani not only leads MLB in homers, but also in triples!



This one was 110.5 MPH! pic.twitter.com/95aBbfylLo — MLB (@MLB) July 19, 2023

日籍二刀流大谷翔平無緣寫下首位連4戰開轟的日本選手，但仍展現長打實力，3打數敲出1支帶打點的三壘安打，幫助球隊擴大領先，本季大谷翔平一共打出7支三壘安打，甩開威特（Bobby Witt Jr.）獨佔大聯盟三壘安打榜領先，天使終場5比1打退洋基，以2連勝提前取得系列賽勝利，也把戰績扳回48勝48負，勝率重回5成。

大谷翔平繼續以第2棒先發出擊，首打席連揮3球遭三振，近期開始擔起保護大谷翔平責任、扛起第3棒的莫尼亞克（Mickey Moniak），首局大棒一揮將球轟出場外，替天使取得2分領先，洋基也在3局由托瑞斯（Gleyber Torres）開炮還以顏色。

第2打席大谷翔平獲保送，天使3局下半無人出局滿壘，但只因為洋基先發投手赫曼（Domingo German）暴投拿下1分，5局天使再有攻勢，大谷翔平扛出右外野邊線三壘安打，擊球初速為110.5英里（約177.8公里），就連4屆金手套勒瑪修（DJ LeMahieu）也無法將球攔下，本季大谷翔平在大聯盟三壘安打、全壘打榜都位居領先。

天使先發投手山多沃（Patrick Sandoval）此戰威風八面，以99球吃下7.1局，只被打出2安失1分，投出7次三振，徹底摧毀洋基打線。天使此戰敲出5安，莫尼亞克上演猛打賞撈回3分打點，大谷翔平3打數安打、打點、保送各1，吞下2次三振，內托（Zach Neto）同樣有著2支1、2得分好表現。