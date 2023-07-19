大陸工信部19日表示，近期將發布實施輕工業穩增長工作方案，著力穩住家居用品、塑料製品、皮革、食品等重點行業，充分激發內需潛力，積極促進出口優勢。

大陸工信部新聞發言人陶青表示，消費品工業是中國製造業的重要組成部分，在滿足消費需求、拉動經濟增長、保障改善民生等方面發揮著不可或缺的重要作用，是築牢實體經濟根基的基本盤。

陶青說，今年上半年，隨著擴內需促消費政策的深入實施，中國國內消費場景逐步恢復，物流水準快速回升，「大健康」、「可持續」等消費熱點不斷湧現，消費市場正在逐步復甦。上半年，消費品工業整體呈現站穩回升態勢，電動自行車、冰箱、空調等產品產量兩位數增長。

陶青表示，近期，工信部將發布實施輕工業穩增長工作方案，著力穩住家居用品、塑料製品、皮革、食品等重點行業，充分激發內需潛力，積極促進出口優勢，提升產業鏈現代化水準，加快推進轉型升級和提質增效，鞏固消費品傳統產業的優勢地位，前瞻佈局生物製造等未來產業，積極培育行業新的增長點。