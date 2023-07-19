基隆市某幼兒園日前傳出疑似虐童案件，許姓家長在社群網站發文表示，女兒從幼兒園回家後，身上便出現兩道紅腫，疑似遭到幼兒園老師不當對待。但園方表示幼兒園老師沒有動手，並交由教育處做調查裁處。許姓家長受訪時表示，他只想還原真相。

許父受訪時表示，事發10日當天，女兒由他帶到幼兒園上課，在上課前為女兒換衣服，都並未有異狀。但當天下午女兒由阿媽接回家後，便發現屁股上有兩條紅腫痕跡。阿媽見狀拍照下來問許父。許父在確認不是家人管教後，便趕赴幼兒園釐清真相。

幼童在回答阿媽詢問時曾透露，曾因拿老師的溫度計，被老師拿小棍子打。許父指出，若是因為孩子調皮被懲處他都可以接受，但孩子身上莫名其妙出現傷痕，老師和園方都否認動手，這就沒辦法接受了。再加上園方的監視器不是模糊不清就是有許多死角，這樣讓他怎麼接受？

許父表示，他已經帶女童驗傷並報案，希望相關單位能夠給他一個公道。他強調，他只想還原事實的真相。

對此事，基隆市教育處表示，發現家長在社群網站發文後，便主動介入調查，經向園方聯繫，要求園方保存事發當天的監視器錄影畫面。教育處並依據教保相關人員違法事件調查處理程序，在18日召開認定審查小組會議，決議受理，並組成調查小組了解、釐清本案。並將於20日上午入園做第一次調查。

教育處指出，若園方真有不當對待，教育處將依教保服務人員條例第46條規定來核處；輕則罰鍰，重則停職、解聘。