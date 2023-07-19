上周六特斯拉宣布在延宕兩年之後，其德州奧斯汀工廠終於成功打造出第一輛Cybertruck電動皮卡，受此激勵，其周一股價大漲3.20%。

根據方舟投資的每日交易資訊揭示，周一該公司透過旗下基金ARK Innovation ETF和ARK Next Generation Internet ETF，以收盤價290.38美元賣出45,184股特斯拉股票，進帳約1312萬美元（約台幣4億元）。

伍德旗下基金在2023年初買進特斯拉股票，隨著AI狂熱、對手引進特斯拉充電標準等利多題材帶動股價一路狂飆並站上10個月新高，伍德也在最近幾周持續出脫手中持股。

上周伍德以約570萬美元賣出20,874股特斯拉股票，自6月12日以來，共已經拋出逾70萬股。不過，方舟投資公司此前買進的特斯拉股票超過130萬股。

截至7月18日，特斯拉是伍德旗下ARK Innovation ETF及ARK Autonomous Technology and Robotics ETF持有最多的股票，占比分別達到11.26%和14.98%。而在ARK Next Generation Internet ETF，特斯拉的持股占比為6.60%，排名第五。

伍德在周一接受彭博訪問時則表示，在談到AI股時，輝達顯然是第一個跳出來的名字，但她正在買進其他上漲空間更大的AI相關股，並點名特斯拉是AI熱潮下最佳的投資機會，

周二特斯拉股價上漲1.02%，收在293.34美元。

該電動車產業龍頭將於周三盤後發布業績，新車Cybertruck、新版Model 3和價格戰對獲利的影響，料將成為市場關注焦點。