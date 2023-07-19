民進黨立委洪申翰19日於立法院臨時會質詢行政院長陳建仁，針對2025台紐經濟合作協定將全面生效，屆時紐西蘭牛奶將可零關稅進口台灣，恐怕會對本土乳業產生衝擊，並表示農委會曾宣示將維持90％國產鮮乳量，可能難以達標。對此，行政院長陳建仁回應，農委會確實要在產銷宣傳及輔導上繼續加把勁。

陳建仁上午赴立法院臨時會專案報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」並備詢。

洪申翰質詢指出，過去農委會在「台紐經濟合作協定問答集」提到，農委會會協助維持9成國產鮮乳自給率，但紐奶尚未零關稅入台，台灣的目前的鮮乳自給率已降到8成，「未來台紐全面生效，政府若沒配套，自給率難道不會更低？」。他認為，不論從產業觀點或從國人健康角度，都應支持國產鮮乳，大力發展本土乳業的發展。

洪申翰提到，有很多酪農向他陳情，中華民國乳業協會也反應，面對台紐協定的生效，恐產生過剩乳源的問題，行政部門卻提不出對策，只是拿著汙水排放、環保稽查的刀子，架在酪農的脖子上，要求地方政府嚴查牛隻超養，對酪農處境視而不見。

洪申翰要求農委會，針對2025年台紐協定全面生效，以及台美談判可能涉及農業議題的環節，皆應充分做好「衝擊影響評估」。

對此，陳建仁回應，農委會確實應在酪農產銷、輔導和宣傳上加把勁，也承諾會要求農委會，不論在未來輔導或補助上應協助酪農，朝90％國產鮮乳自給率的目標邁進

至於台美21世紀貿易倡議，陳建仁則說明第二階段雖會涉及農業議題，但不會就個別農產品的關稅做討論，而會聚焦在貿易便捷化的角度，使農產品的進出口透過電子化快速通關。