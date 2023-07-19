桃園市龍潭區聖亭路益園汽車代檢維修廠，昨天上午有隻獨臂台灣獼猴闖入，桃園市農業局接獲民眾通報，趕赴現場捕捉並施打鎮定劑後帶回安置，豈料下午獼猴卻突然死亡。農業局表示，該獼猴因身體本有殘缺，經測量後發現其體重僅3.06公斤，給予1cc的鎮定劑有經過稀釋在安全範圍內，已聯繫台大將解剖釐清死因。

農業局說明，18日早上接獲民眾撥打1999通報，稱龍潭區聖亭路益園汽車代檢維修廠出現1隻台灣獼猴，隨即派出委外收容及救傷承攬單位桃園市野鳥學會前往查看，發現現場確有1隻台灣獼猴。隨即農業局林務科會同動保處獸醫等人，攜帶網具、麻醉器具前往發生地點進行捕捉，過程皆依據野生動物處置流程，11點順利捕捉到獼猴。

農業局說，後續為了確保運送獼猴的過程能安全、穩定，在獸醫評估後對獼猴施打1cc鎮定劑，12點送至桃園市動保處，獸醫先進行生命徵象檢傷，確定狀況正常後於12點半出發，將獼猴載至安置地點，下午2點獼猴抵達安置地點時尚未甦醒，下午3點獸醫再次前往檢查時發現有異常狀況，立即給予急救但仍死亡。

農業局提及，野生動物的健康狀況有很多不確定因素，而發現該隻獼猴時，牠已經沒有右手臂，體態看起來偏小，經測量發現其體重僅3.06公斤，但也強調1cc的鎮定劑有經過稀釋，成分含量皆在安全範圍內，捕捉、操作的同仁抓獼猴經驗相當豐富，過去不曾有過死亡案例，為此已聯繫台大獸醫系，將儘速安排時間進行解剖，釐清確切死因。