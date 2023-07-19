新北市26歲謝姓男子疑似簽賭網路博弈欠下310萬元，而跑路到泰山區一間汽車旅館躲藏，不料還是被債主逮到，威脅謝男打電話向父母要錢還債，否則「帶到山上處理掉」；謝男父母獲知兒子遭擄走後趕緊報警，蘆洲警方獲報後成立專案小組調查，與土城警方合作將謝男救出，並逮捕3名嫌犯法辦。

據了解，謝男因網路簽賭欠下310萬元的巨款後，近期跑路到泰山區中港西路一帶的汽車旅館躲藏，沒想到還是被債主發現行蹤，遂派30歲許姓男子、20歲吳姓男子以及31歲陳姓男子前去討債。

3人要求謝男先還一半150萬元，強迫他打電話向父母借錢還債，更恐嚇稱「你今天要是不還錢，就把你帶去山上處理掉」，並強押謝男上車轉移到土城一間汽車旅館。

謝男父母在今日凌晨0時許接獲求救電話後，趕緊向蘆洲警方求救，報案稱兒子因欠債遭他人妨害自由，僅知道人在泰山；蘆洲警方獲報後立即成立專案小組調查，發現嫌犯等人在泰山擄走謝男後，駕車駛經樹林、五股後往土城某間汽車旅館駛去，隨即通知土城警方協助攔阻。

最終在當日凌晨2時34分許即時警方在汽車旅館門口將作案車輛攔下，毫髮無傷的將謝男救出，許男等3人也當場逮捕，車上還搜到一把BB彈玩具槍一把，全案詢後將依妨害自由罪嫌移送新北地檢偵辦，至於關於債主涉及網路博弈，後續將會另案調查。