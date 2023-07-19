尋求組建泰國下一屆政府的8黨聯盟，今（19）日再次提名前進黨黨魁皮塔為總理候選人，但遭一些上議員反對。

據《路透》報導，泰國議會上下兩院於今天上午9時30分（台北時間上午10時30分）左右開始舉行第2輪聯合會議，以投票選出新總理。

泰國會上周四（13日）投選新總理，皮塔僅得324張支持票，未能獲得出任總理所須的375票過半數支持，還差51票。一些上議員對皮塔獲得第2次提名機會表示反對，下議院議長宛姆哈瑪隨即宣布議會進行辯論。宛姆哈瑪此前說，他將在議會辯論後決定是否再次提名皮塔競選總理。

前進黨認為，許多上議員在第一輪投票中被迫放棄投票給皮塔。皮塔受訪時說，上周「有13名勇敢的上議員」投票給他，但一批承諾支持他的上議員沒有現身。皮塔說，「人數相當多」。

與此同時，泰國憲法法院將在今天決定是否受理選舉委員會要求撤銷皮塔議員資格的案件。選舉委員會先前指出，皮塔持有媒體公司股份，違反了選舉規則。《曼谷郵報》報導，憲法法院昨（18）日宣布，法院周圍地區禁止公眾進入，這項禁令將維持至周四（20日）。