壞特？te推出勸世療癒歌〈快樂〉願寂寞退散尋快樂根源。（夢芝林 提供）

壞特？te宣布演唱會嘉賓是金曲新人洪佩瑜。（夢芝林 提供）

壞特？te發行第二張創作專輯 《Way out》，並宣布8／11於ZEPP NEW TAIPEI舉辦個人首場售票演唱會，今無預警拋出驚喜彩蛋，揭曉嘉賓是本屆金曲新人王洪佩瑜，她不但邀洪佩瑜在新專輯中合作〈Morning Babe〉，兩人還會在演唱會上初次相見歡合唱！

壞特？te在製作人陳君豪的牽線下，找來洪佩瑜合唱〈Morning Babe〉這首歌，有趣的是，工作忙碌的兩人從邀約合作到錄音都沒碰過面，僅靠著雲端通訊當起網友討論，這次兩人終於要在壞特？te演唱會上聚首，兩人都非常期待屆時現場合唱的共鳴，更為8／11壞特？te這場個唱激起音樂火花！

壞特？te釋出全新主打〈快樂〉，她透露在創作當下其實正是自己心情很悶的時候，她把每天的行程排很滿，藉由生活上的刺激及體驗去找快樂，甚至還上網google搜尋「如何快樂」，也曾自己做「市調」逢人就問「什麼是快樂？」結果印象最深刻是一次坐計程車時聽到司機阿北的答案讓她覺得最特別，當時阿北跟她說：「來，你現在打開車窗，對著外面哈哈哈大笑三聲，你試試看！」壞特？te二話不說跟著計程車司機一起搖下車窗對著外面大笑三聲，才發現原來在別人眼中的快樂可以這麼簡單。

現在她發現只要自己身邊的人事物都健康開心，就感到快樂、充滿感恩，讓她更把握身旁珍惜的家人朋友，最近忙著籌備演唱會的她表示：「跟大家一起完成一件事情也讓我感覺快樂！身邊很多很棒的夥伴一起在新專輯及演唱會上努力，碰撞出很多想法，覺得開心！」

不過最近因為忙著籌備演唱會內容而備感壓力的壞特？te，常處於精神緊繃的狀態，在期許自己能每天快樂完成工作的同時，更許願一件讓自己能「快樂」的事就是「希望演唱會門票趕快賣完！」她表示：「票房壓力固然有，但更希望買票進場的歌迷能看到我跟團隊的所有努力，想把演唱會做到最好呈現大家！」