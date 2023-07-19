「最美里長」永福里長陳紫渝爆出熱戀警員，兩人被拍到進入一間旅館休息2小時，對此，陳紫渝稍早在IG上認愛，感謝所有人的關心，兩人的確在交往中「我很小心呵護這段得來不易的感情」，希望大家能祝福她。

陳紫渝稍早發文表示，感謝粉絲及媒體們的關心，她坦言，身旁的親友都知道自己對於感情相當謹慎，「就如同我對身為里長要把工作做到位的堅持，也因為自己的這一層個性，我一直沒有遇到適合自己的對象」，接著她大方認愛：「是的，我跟凃先生正在交往，我很小心呵護這段得來不易的感情」並希望大家可以給予她祝福及空間。

根據《鏡週刊》報導，陳紫渝本月11日被直擊搭上一名男子的車，兩人一路從新北市開到台北市，過程中停等紅燈時都可見兩人互動親密，更疑似在車內接吻，下車後兩人挽著手走到一間旅館內，直到兩個小時後才離開；據悉，該名男子為新北市警察局永和分局秀朗派出所的涂姓員警，而陳紫渝所在的永福里就在他的轄區內。

陳紫渝戀愛消息曝光後，大部分的網友都認為很正常，「她也2X惹，老大不小了交個男友怎麼了」、「以她的工作性質，找警察蠻好的呀」、「里長也是人，這不就正常人在做的事嗎？」、「這種外貌單身才奇怪」。