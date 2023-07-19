全國教師工會總聯合會日前發起「檢討雙語政策、回歸教育正軌」政策倡議， 教育部與國發會拖了3個月到7月14日做出答覆，強調英語力的重要，僅對「教師甄試回歸專業」有明確回應，全教總相當不滿，認為雙語教學嚴重傷害教學品質，應立刻終止錯誤雙語政策。

全教總日前發起「檢討雙語政策、回歸教育正軌」政策倡議，2個月內附議人數總計10304人，不少附議者並提出專業論述，充分反應學校師生對錯誤政策傷害教育品質之憂心。

教育部與國發會7月14日做出回應，但全教總表示，官方僅對「教師甄試回歸專業」有明確回應，其餘內容千篇一律、避重就輕、甚至答非所問，特別是有義務維護教育品質的教育部，完全無視教學現場之怒火，他們表達強烈譴責。

全教總理事長侯俊良指出，他們長期關注雙語教學對學校教育與學生學習品質的傷害，期待教育部發揮起碼的專業擔當，深入了解教學現場的慘況，勇敢從源頭徹底檢討，絕不能犧牲教育品質以滿足長官對所謂錯誤雙語政策的幻想。

出席今天記者會的陳佩瑩目前在嘉義縣和睦國小任教，具有自然科學教育碩士學位，並有16年的自然科教學資歷。她表示，自然科教學中最熱絡的部分是學生帶著好奇心發問或進行探究討論的時候，唯有使用精熟的語言才有辦法對話。

陳佩瑩指出，在自然科雙語教學中，大部分的時間老師都用英語講述科學名詞或者用死板的課堂用語進行教學指示，學生的思考當然只能空泛的停留在表層的直覺回應。

教育部長潘文忠回應，現在的雙語政策是讓準備好的學校推動，並不是強迫每個學校都要做。在雙語教學上，教育部主張在藝文、健體及綜合活動等生活化課程來推動，一些縣市跨到其他科目去，教育部已提醒他們改進。教育部將持續蒐集各界意見，以滾動修正雙語政策。