科學家團隊在1.25億年前的火山灰化石中，發現一隻類似獾的哺乳類動物正用牙齒緊咬身形比牠大3倍的恐龍肋骨，兩隻動物陷入死命扭打，堪稱考古界首見。

綜合法新與路透社報導，科學家團隊今天表示，這塊中國出土的化石，保留了哺乳類與恐龍的打鬥場景，表明小型哺乳動物捕食白堊紀時期主宰地球的恐龍的次數遠超想像。

這項研究刊登在國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）。

加拿大自然博物館（Canadian Museum of Nature）古生物學家馬倫（Jordan Mallon）告訴法新社，當他第一次見到這塊化石時，「我驚訝到眼珠子都快要掉出來了」。

這項研究由中國研究團隊主導，身為共同執筆人的馬倫說，他們相信這是史上第一塊呈現哺乳類動物和恐龍搏鬥場面的化石。

恐龍與哺乳類動物在地球上共存一億多年之久，而各界普遍認為哺乳類動物身形太小、無法獵捕當時主宰地球的恐龍，

不過，這塊化石顯示，一隻類獾的強壯爬獸（Repenomamus robustus）騎在陸家屯鸚鵡嘴龍（Psittacosaurus lujiatunensis）身上，並用鋒利的牙齒咬住恐龍的肋骨並抓住牠的腿。

陸家屯鸚鵡嘴龍是種草食性恐龍，身高約120公分，臉上有個像鸚鵡一樣的喙；而這種類獾的強壯爬獸是當時最大的哺乳動物之一，但體重仍只有恐龍的1/3。

這塊幾近完整的化石2012年在中國東北部的遼寧省出土。