藤岡靛與告五人合作日文歌〈晴天〉。（相信音樂提供）

大勢樂團告五人即將在7月29日、30日登上高雄巨蛋舉辦《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》 ，攻蛋前夕除了召集上千歌迷在北中南簽唱會同歡外，告五人再度送上驚喜，越洋合作日本男神藤岡靛，將推出首支日文單曲〈晴天〉，新歌將在25日中廣流行網節目《娛樂e世代》首播。

告五人高人氣創下許多紀錄，這回與藤岡靛合作日語單曲〈晴天〉，該曲為NO.1金曲〈好不容易〉日文版，不但由藤岡靛親自填詞外，2組音樂人更用歌聲合體，為耳熟能詳的旋律賦予新生命。

談到對告五人音樂的第一印象，藤岡靛表示：「告五人團員的構成很特別，尤其男女合唱的方式非常獨特，讓我很感興趣。」他更透露自己知道要和告五人合作時，更是去好好反覆聆聽他們的歌曲，他說：「如果是自己去唱的話，我喜歡〈同樣一個你〉這首歌；如果是要寫好歌詞、一起合作的話，當然就會是〈好不容易〉！」

告五人為了完美詮釋首支日文單曲〈晴天〉，不但請來日本老師監督發音，也在繁忙行程之中擠出空檔勤練日語、記熟歌詞，告五人說：「藤岡靛非常厲害，他精通中文，因此能掌握原來歌詞的意境，再用日文填詞，寫出另一個故事來回應原本的歌。我們完全沒想過〈好不容易〉能變成這樣的狀態，這樣的交流非常有趣！」

告五人《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》繼4月在台北小巨蛋萬人朝聖後， 7月底從高雄巨蛋出發，8月4日、5日上海梅賽德斯奔馳文化中心、8月12日、13日武漢五環體育中心體育館、8月19日、20日深圳灣體育中心春繭體育館及8月26日湖南國際會展中心等城市開唱。