國道1號林口路段15日發生車輛逆向造成的擦撞事故，1名71歲李姓老翁因不熟路況，誤從林口A交流道南向出口匝道逆向開上國道，沿途擦撞3部小客車，所幸當時車流量大，車速皆不快，因此沒有釀成人員傷亡，而老翁已違反違反《道路交通管理處罰條例》第43條1項6款，在6月30日提高罰則後，將面臨至少2萬4千元的罰鍰。

本月15日晚間8時許，國道警察局接獲報案，稱有1輛銀色小客車在國道1號南向林口路段逆向行駛，並與其他車輛發生事故，國道警方立即通知交控中心監看CCTV，並派遣線上巡邏車前往，最後在南向39公里處發現該車與其他事故車輛。

據警方初步了解，71歲的李翁疑似因路況不熟，誤由林口林口A交流道南向出口匝道逆向開上國道1號南向主線車道，並一路逆向往北行駛約1.4公里，沿途擦撞3部小客車，幸好當時車流量較大，現場的車速都不快，因此沒有造成任何人員傷亡，而現場所有駕駛人經酒測後，皆無酒駕的情形。

由於李翁在國道逆向行駛已違反《道路交通管理處罰條例》第43條1項6款規定，該法在上月30日修正後，罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，並吊扣牌照6個月，因此李翁最少得吃下2萬4000元的罰鍰，另外還涉及《刑法》公共危險罪，將移送地檢署偵辦。

國道警察局提醒，道交管理處罰條例上月30日修正後新增新增第43條1項6款規定，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入第43條危險駕駛處罰，罰則也提高為6000元至3萬6000元。

警方呼籲如不慎逆向誤上國道，應減速慢慢往外側車道移動後停靠，點亮大燈不要熄火，下車後找尋安全場所，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，等待警方到場協助，切忌繼續行駛，以免造成事故。