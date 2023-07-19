P. LEAGUE+夢想家在選秀會持續球季外的補強計畫，球團19日宣布，新球季將由執教過馬來西亞職業隊吉隆坡猛龍的澳洲籍總教練傑米皮爾曼（Jamie Pearlman）執掌總教練兵符，教練賴柏霖則回歸助理教練角色持續全力協助球隊。

皮爾曼現年51歲，球員時期就經歷豐富，退役後在2013年展開教練生涯，執教首年擔任昆士蘭半職業聯賽（QBL）凱恩斯馬林魚隊教練，當年即獲選年度最佳教練，更在2016年帶領馬林魚隊奪得聯賽總冠軍，後來也在紐西蘭職籃聯賽、馬來西亞職業聯賽執教過，2020到2023 年則再回到澳洲職籃聯賽擔任阿得雷德36人首席助理教練。

皮爾曼回應，很感謝夢想家球團給予的機會，在ABL東南亞職業聯賽與夢想家對戰時，便對夢想家隊留下很好的印象，執掌夢想家兵符後，首要觀念是希望團隊從防守做起，「一支冠軍隊伍總是有非常好的防守效率，得分固然重要，我也知道陣中有許多得分手段犀利的球員，不過仍需擁有積極的防守態度，這也是促使我們能夠往目標邁進的關鍵。」

皮爾曼補充：「從球員到教練，我在澳洲的職業籃球環境待了很長的一段時間，在澳洲我們從小就參與許多肢體接觸較多的運動，比如澳式足球與橄欖球，所以我會用我從各方運動學習到的知識帶入籃球運動中，也期待透過這些優勢塑造出身體強悍、精神堅韌的夢想家！」

夢想家總經理韓駿鎧表示：「皮爾曼教練的加入可以為團隊注入全新的活水，我們也相信他帶來的觀念及系統，能夠解決夢想家過去這兩季所面臨的問題。」