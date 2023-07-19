中國現代國際關係研究院副研究員董春嶺19日在大陸《環球時報》撰文指出，近來「去風險」一詞被美西方高官頻繁提及，成為用以闡釋對中政策的一個關鍵概念。但這一概念的使用實際上是「脫鉤論」徹底失敗的產物，隨後又逐漸演變成美國持續鼓噪「中國威脅論」、推動對中遏制戰略的新「遮羞布」和「鋪路石」，危害性不容小覷。

董春嶺表示，「去風險論」出現的背後是「脫鉤論」的破產。在全球化時代，尋求與全球頭號製造業大國「脫鉤」無論理論還是實踐上都是「不可能完成的任務」。在當年美國次貸危機爆發時刻，正是中美合作、同舟共濟才使這場蔓延至全球的經濟危機得到有效治理；在新冠疫情全球肆虐時期，正是中國以穩定的抗疫物資生產支撐了全球防疫抗疫鬥爭。中國巨大的市場、日益壯大的中產階層群體、物美價廉的製造業商品、完整的工業生產體系，成為吸引全球資本的重要紅利；中國互利共贏的理念、對和平發展道路的堅持、帶動周邊地區共同發展的大國實踐，成為亞洲地區蓬勃發展的重要動力。

董春嶺稱，而川普政府以「美國優先」為內核、以「製造業衰落論」「對中經貿吃虧論」為主要內容的對中「脫鉤論」，本質上是一種經濟訛詐，西方國家對此亦心知肚明。從川普到拜登，縱有一系列疊床架屋的對中「脫鉤」政策，中美經貿合作依然保持了強勁韌性。美國工商界、戰略界也越來越認識到，對中強行「脫鉤」成本難以承受、得不償失；美國強壓他國與中國「脫鉤」不僅困難重重，而且收效甚微。美國政府的「脫鉤」政策不僅遭遇包括大型美企在內越來越多企業的抵制，也遭遇越來越多盟友夥伴的反對。歐洲最初使用「去風險」概念的原因就是認識到「脫鉤」不可能，進而想以所謂「去風險而不脫鉤」，在配合美國戰略需求與繼續收穫對中經貿合作紅利之間尋找新的「平衡點」。而面對大選、國內資本和外交等多重壓力，美國政府也不得不接過這一概念，其宣揚多年的「脫鉤論」正以一種不了了之狀態告終，被掃進歷史垃圾堆。

美國鼓噪「去風險論」，本質還是「中國威脅論」的延展。按照美國的中國問題學者保羅·格維茨理解，「去風險」這一概念聽起來「更溫和，更容易實現，有更大的政策模糊空間」，「能夠以降低國家安全風險之名，把美國想要對中採取的所有行動都納入進來」。在美國始終將中國視為「頭號戰略競爭對手」並以全政府之力遏壓中國的大背景下，美國政客口中的「去風險」實質上成為「去中國化」，中國參與全球經濟分工合作被視為「風險源」，中國涉身其中的全球產業鏈供應鏈環節被視為「風險點」，中國有望實現技術突破和能力躍升的關鍵科技領域被視為「去風險」的重點領域，對中出口管制、經濟制裁、國家安全審查、長臂管轄等則成為美方「去風險」的慣常手段。

董春嶺強調，顯然，「國家安全」的概念被濫用、「中國威脅」被泛化、將中國塑造成「風險」，正成為美國掩蓋自身霸權本性、離間中國與廣大開發中國家關係、推動對中「新冷戰」的核心手段。其中一個危險之處在於，「去風險」這一概念更具欺騙性和煽動性，美國試圖藉此既能安撫國內國際反對「脫鉤」的力量，也能讓美國遏中戰略的實施變得更精細、更隱蔽、更順暢。當前，美國正在試圖與國內各界、與歐洲加強基於「去風險」概念的認知協調。也就是說，對中「去風險」正成為美國政府重塑國內國際對中認知、弱化中美合作民間基礎、強化美國與盟友夥伴戰略合作、協調推動「一體化威懾」的重要手段，這給不確定、不穩定的世界帶來全新的安全風險，值得世界愛好和平的人們警惕防範。