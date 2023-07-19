捷運車廂的位子有一整排的跟L型座位區，並排的兩人座位導致中間走道較窄，一名男網友抱怨，日前搭捷運想走到另一節車廂時，卻被站在走道最窄處的兩個人擋住，抱怨當時車廂裡乘客不多，為何喜歡站在走道最窄的地方，引起網友討論。

原PO日前在Dcard發文，搭捷運時要走到另一節車廂，沒想到卻被站在走道的學生擋住，他抱怨因為座位並排，走道已經很窄了，還硬要站在那，加上學生又背後背包，以及另一名乘客也站在那，根本過不去。納悶當時車廂的乘客不多，不懂為什麼偏偏有人要站在最窄的走道上？

原PO還表示，發現台灣的學生搭捷運，後背包都不會往前背，一直頂到後面的人或擋住別人的動線，真的很差勁，「學校都沒在宣導嗎？」

貼文PO出後，許多網友卻不挺原PO，反酸「偷偷告訴你，比起上網發文，直接提醒對方會更有效」、「你不適合搭捷運」、「不爽可以搭uber」、「這裡有什麼好不能站的？魔人欸」。

也有人解釋大家會站那裡的原因、「1.不用跟坐著的人面對面、2.有柱子可以抓不用抓上面的3.不會擋到要出去跟進來的人」、「因為比較穩吧，還可以靠著椅子，比較省力」、「站在那邊如果座位上的人起來，才可以比較快搶到位置」。但也有人表示，「必須說站那個位置的人真的不要背後背包，好幾次我已經站在那了，還被背背包的人硬擠到我後面整個包督到我」。