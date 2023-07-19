台商總會消防署特搜隊捐贈總價360萬元的新型救援裝備。（消防署提供）

今年2月消防署特搜隊協助土耳其震災救援，於任務結束撤離前，將一批4噸的救災器材捐贈給土國 AKUT救援隊，讓當地救難人員有更多裝備進行後續救災工作。世界台灣商業聯合總會獲悉，表示願意捐贈裝備補足缺口，協助特搜隊能進行裝備重整。昨（18）日舉行捐贈儀式，捐贈總價360萬元的新型救援裝備，由內政部政務次長吳容輝代表受贈。

吳容輝表示，台商總會總會長黃行德及來自世界各國的總會會員，在得知搜救隊亟需進行裝備器材的補充後，立即表示願意捐贈，這次捐增的裝備包括最先進的360度生命影像探測器、電動破壞器材等搜索救援裝備及後勤類的後勤照明設備器材，足以維持特種搜救隊救災效能。

消防署長蕭煥章表示，台商總會展現企業對於政府的支持與對社會的愛心，建立政府與民間企業更良善的合作模式，此次捐贈價值360萬元的地震救援裝備，將協助特種搜救隊在日後救援任務上展現更出色的專業能力，提高人命搶救的效能，不僅可以成為台灣人民的守護者，在國際災害救援事務上也能有更多的參與。