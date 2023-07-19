衛生福利部台北醫院為響應淨零碳排及環保節能永續政策，委由城市車旅在醫院停車場設置2座智能充電樁，於6月正式啟用，除提供電動車充電外，智能充電樁也提供多元繳費、一併繳納的一站式服務，院方表示未來將視需求，決定是否增設。

台北醫院院長鄭舜平表示，為了因應永續政策並考量電動車駕駛的需求，因此在今年3月就開始與停車場業者規畫導入「智慧充電樁收費系統」，提供滿足停車即充電、充電不用綁會員、可合併停車充電及多元繳費功能的停車場設施，以提升停車品質。

智慧停車格因使用「智慧充電樁收費系統」，結合原有的自助繳費機，電動車車主與一般燃油車車主一樣，不需要加入任何會員或綁定資料等複雜動作，使用自助繳費機就能看到臨停、充電分別計費的費用，7KW的充電樁每度收費10元，且能選擇使用現金或信用卡合併繳納，有助於綠色交通的低碳生活推廣，並可降低管理成本

台北醫院表示，目前院內平面停車場共有99格停車格，其中包含1格身心障礙專用停車位、2格復康巴士或殘障專用計程車以及3格孕婦及六歲以下兒童者停車位，未來將視需求決定是否增設智能充電樁。