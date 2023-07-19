工研院與超商合作推出智慧商店，採用影像、重量、多重感測技術，提供消費者自在購物體驗。（邱立雅攝）

工研院員工前往智慧商店購物完，僅須用手機自助結帳，即可1秒離店。（邱立雅攝）

手機開啟便利商店APP、掃QRCode即可進入，拿了商品走到結帳輕鬆完成結帳，全程無店員。工研院攜手7-ELEVEN推出智慧超商X-STORE 7，透過紅外線光柵、重量感測以及天花板攝影機偵測人流等技術，實現24小時、獨立營運無須依附母店的智慧商店。

近年在疫情影響下，工研院加速產業轉型腳步，在AI人工智慧、巨量資料或物聯網技術上，思考從管理層面到銷售服務的數位布局，更要精準掌握消費者喜好，才能站穩新商務、零售時代的決勝關鍵點。工研院此次與超商合作成立智慧商店，可提升消費者體驗與零售庫存精準預估，以軟帶硬協助商務、零售產業，在AIoT轉型革命中快步前進。

由7-ELEVEN經營的X-STORE 7進駐工研院宿舍，為全台坪數最小的X-STORE，僅10坪大的空間可服務近千名工研院員工，店內提供超過300項商品，不只地方特產輕鬆買到，現煮咖啡也可熱騰騰上桌。自6月試營運已吸引2000人次體驗，預估未來有機會可駐點無法開獨立店的商業大樓、封閉型商圈。

智慧超商X-STORE 7採用的技術包括安裝超過30座影像追蹤感應器，掌握消費者入店後購物行為。15台IOT智能貨架、搭載1300個重量感測器與3000組多重感測器，即時偵測消費者拿走或放回的商品項目與數量。離店石透過手機確認購物清單並完成手機自助結帳，即可1秒離店。