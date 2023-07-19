民進黨立委何志偉19日質詢台美21世紀貿易協定中提到貿易便捷化，對台灣經濟有何影響？對降低物價是否有幫助？財政部長莊翠雲回應，針對報關、快遞業者，1年可以節省1億台幣的成本，至於降低物價的影響還需要估算。

陳建仁上午赴立法院臨時會專案報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」並備詢。

何志偉質詢指出，台美21世紀貿易倡議第一階段，台美雙方用一年完成簽署，但第二階段數位貿易、標準、國營事業、非市場政策及做法、勞工、支持環境及氣候行動（環保）及農業7個議題討論，是否有優先順序？什麼時候開始討論？

行政院長陳建仁表示，第二階段已展開，台美雙方有透過視訊開始溝通，目前先就環保、農業、勞工3個議題進行討論，第二階段希望1年可以簽署。

何志偉追問，台美貿易協定中針對貿易便捷化措施有助於價低廠商交易成本，依據中華經濟研究院的研究，推估每減少1％的交易成本，約相當於關稅降低 0.08％，且貿易便捷化有助於我總體經濟成長，預估1年可以節省多少成本？對於降低物價有沒有正面幫助？莊翠雲回應，針對報關、快遞業者一年可以節省一億台幣的成本，至於降低物價的影響還需要估算。

何志偉提醒，互惠是協定的基本精神，台灣現行已經符合CPTPP等國際規範如果以電話詢問現場答復、以書面詢問可以7天答復業者與民眾提出的查詢，而在協定中卻是應確保其查詢點於20日內答復詢問，如何讓台美雙方一致，是未來施行上的重點。