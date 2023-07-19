蔚華科2022年展開業務重整，分別於年初及年底出售子公司上海達上貿易及合肥蔚思博，退出快速消費品及驗證分析業務，聚焦設備代理及自製設備業務。由於快消品及驗證分析業務過去分別貢獻合併營收達近46％及10％，導致蔚華科去年起營收規模明顯銳減。

蔚華科2023年6月自結合併營收0.57億元，月減達69.82％、年減達70.4％，創歷史新低。第二季合併營收3.57億元，季減2.17％、年減達26.34％，為14年來低點。

累計上半年合併營收7.23億元、年減達22.35％，亦創同期新低。

蔚華科在退出快消品及驗證分析業務後，今年單月營收降至1億元左右，6月營收探底，主因日系客戶Hamamatsu（濱松光子學）延後拉貨、設備出貨不如預期所致。而公司近期加強自製設備研發，由於毛利率較佳，產品結構優化有利毛利率提升。

蔚華科本業營運自2020年第三季以來轉虧，至今年首季已連11季虧損。不過，在業外收益挹注下，自去年第三季起轉虧為盈，今年首季歸屬母公司稅後淨利1.03億元，雖季減達64.68％、但較去年同期轉虧為盈，每股盈餘0.91元。

展望後市，蔚華科因應政經局勢調整產品組合及市場策略，設備代理聚焦中國大陸無法自製與受美國影響少的產品，並盡量調整為買進賣出模式，同時持續強化自製設備研發，以提升整體毛利率表現。

此外，蔚華科技與數位光學新興品牌南方科技擴大合作，攜手日昌光電三方結盟共同打造「先進光學材料檢測實驗室」，並預計本季推出自製晶圓缺陷檢測系統，切入第三代化合物半導體領域。

投顧法人指出，蔚華科去年驗證分析業務貢獻合併營收約3成，今年已無相關貢獻。而設備代理業務主要受原廠設備出貨及客戶拉貨時程影響，且公司鑑於中國大陸不確定因素較多，不會為衝營收而交貨，預期近期單月營收波動可能仍大。

而蔚華科自製設備業務展望相對樂觀，投顧法人預期下半年營收貢獻將高於上半年，由於毛利率優於設備代理，看好自製設備需求提升，且未來可能會有策略結盟或併購挹注，明年展望審慎樂觀。

投顧法人指出，蔚華科去年中國大陸營收貢獻達逾8成，今年預期不會下降太多，由於半導體發展仍需要設備代理商，蔚華科代理設備受美國禁令影響較小，對未來需求仍正向看待，惟須留意人民幣兌其他幣別貶值對公司營運較不利。

等體而言，雖然蔚華科目前設備代理業務不受美國禁令影響，且自製設備未來能帶動毛利率及獲利提升，半導體產業明年展望正向，但鑒於蔚華科短期月營收波動大、中國大陸營收貢獻短期仍逾8成、本業營運仍處虧損，因此給予「中立」評等。