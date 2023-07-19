暑假來臨，包含雲南在內的大陸各地旅遊逐漸火爆。但卻傳出有大陸的新聞從業者在朋友圈爆料，網上團購雲南旅遊行程時，在告知記者身分後，被客服建議不要跟團。更有客服經理坦言，「玩的話就不要說是記者了。因為公司基本上不收這種敏感行業的遊客，例如像律師之類也不會收。」

日前某位新聞從業者李先生（化姓）表示，在某短影音平台上團購一單雲南遊，在與平台人員溝通時，多問一句，「有記者證是不是有優惠？」卻遭到對方來電核實身份，之後更建議不要跟團了坦言這種旅遊團肯定經不起推敲，冒不起這麼大的風險，怕丟了工作。

根據上觀新聞報導，17日以預訂麗江大理香格里拉跟團遊為由，針對「記者證是否優惠」進行核實。昆明康輝旅遊客服回應，「我們沒辦法接待記者，也沒有旅行社願意接待記者。」另一家雲南旅行社客服也私下坦承屬於「行規」。

業內人士表示，主要就是擔心這些特定職業的人「挑刺」，例如律師能判斷出事情是合法還是不合法，記者則有媒體資源，存在報導的可能性。

實際上過去也曾被曝光類似事情，據央廣網報導2017年春節假期前，網上也曾發布「特價旅遊團」但設置許多門檻，對消費者地域、年齡、團體性別組成都有規定，部分專案甚至禁止記者、律師、旅遊業從業人員參團。

對此，雲南省文化和旅遊廳宣傳推廣處工作人員17日先是回應，沒有聽說類似限制記者參團的現象，「以遊客的身份肯定是沒有問題的，可能說是記者，會讓對方覺得是要去採訪。」隨後18日表示正在核實調查，有結果會進行官宣。