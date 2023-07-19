路透社報導，美國等盟國花了幾個月的時間為烏克蘭打造一座「鋼鐵如山」的武器裝備，並結合武器科技訓練烏軍，好讓基輔在反攻過程中能突破俄羅斯的強大防禦。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已近17個月，烏克蘭與盟友也進行另一輪武器供應協商，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）隨後說，烏克蘭的反攻進展將會很緩慢。

當被問及目前為止烏克蘭的反攻行動是否失敗時，密利表示：「這遠稱不上失敗。我認為現在做出這種判斷，還為時過早。」

密利告訴媒體說：「我認為未來還會發生很多戰鬥，我維持我們先前所說的，這將很漫長、艱難又血腥。」

烏克蘭在東部和南部展開反攻已有6週，而俄羅斯正在烏國東北加強地面攻勢。

俄羅斯也耗費數月時間來挖掘防禦陣地，在周遭埋設地雷，並建造重裝武器的防禦堡壘，這讓烏克蘭在烏東與烏南進展緩慢且血腥。

密利表示，各種沙盤推演都預測烏克蘭方面會取得一定程度的進展，但紙上推演與實際面臨複雜地雷區、鐵絲網和俄國戰壕等情況大相不同。

密利說：「真正的戰爭是不可預測的，充滿恐懼、迷霧與摩擦。」