韓國豪雨成災，引發大範圍洪水與山崩，一名海軍陸戰隊員今天參與搜救行動時遭急流沖走，下落不明。當局已將13個地區列為特別災區，包括清州市（Cheongju）。

韓聯社報導，海軍陸戰隊官員表示，海軍陸戰隊第一師一名下士上午在首爾東南方161公里的醴泉郡（Yecheon）參與搜救行動時，遭湍急溪水沖走，音訊全無，緊急救難人員正在尋找他的下落。

他們說，這名海軍陸戰隊員在與隊友編隊搜索失蹤民眾時，突然掉入溪流中，另外兩名同樣落水的隊員則設法游到安全地帶。

韓國中南部地區近期下起暴雨，引發洪災，導致一些醴泉郡居民被大水沖走，海軍陸戰隊和救難人員已找到多具遺體。

韓國總統尹錫悅的辦公室說，今天已將遭受致命暴雨襲擊的13個地區指定為特別災區，包括清州和公州（Gongju），這些災區將可獲得政府在重建、受害者救濟金和其他福利方面的財政支持。

尹錫悅指示代理內政部長韓昌燮（Han Chang-seob，音譯）與有關部門全力配合，迅速提供援助並防止更多人員傷亡，同時指示農業部長鄭煌根（Chung Hwang-keun）協助受災情影響的農場。

當局表示，自上週以來，韓國中南部地區降下的傾盆大雨已奪走至少44條人命，迫使數以千計居民撤離家園。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）