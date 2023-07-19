世界羽聯BWF世界巡迴賽超級500系列韓國羽球公開賽，19日全面展開首輪賽事，台灣男單好手王子維有個好的開始，31分鐘便以21比17、21比9解決印度選手喬治（Kiran George），前進16強，稍後跟他一起搭同班機前往韓國參賽的寶島一姐戴資穎，也會在女單首輪出賽。

王子維今年賽季狀態較低迷，6月底台北羽球公開賽晉級到4強前，經歷了連8站賽事一戰出局的失利，回到家鄉參加台北羽球公開賽，是他個人本季首次打進到超級系列賽4強，結束台北賽後，持續留在台灣調整，韓國站再繼續出擊。

這是王子維生涯首度在BWF賽事對壘印度選手喬治，首局雙方適應場地、風向及觀察彼此打法，分數上互換過領先，中後段王子維逐漸加速擴大領先，順利先下一局。

第2局王子維再接再厲，開局就先2比0掌握氣勢，隨後再靠一波11比1攻勢，拉出13比2多達11分領先，也順利直落二收下勝利。

稍早一場混雙賽事，台灣組合楊博軒／胡綾芳在10比21、17比20時傷退，未能繼續賽事。