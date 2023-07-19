香港信報報導，深證成指19日盤中最多上漲19點，漲幅為0.18％，高見10,992點，最多跌59點，跌幅為0.54％，低見10,913點，半日收報10,916點，跌56點，跌幅為0.51％，成交額為2,630.94億元。

滬深300指數半日收報3,838點，跌16點，跌幅為0.42％。創業板指數半日收報2,178點，跌22點，跌幅為1％。

各類股方面，電力、基本金屬、化工、生物製藥、石油、金融、煤炭、鋼鐵股偏軟。傳媒娛樂股上漲逾1％。水泥、房地產股持穩。

上證指數半日跌11點 深證成指跌86點
上證指數半日漲2點 深證成指漲36點
上證指數微漲1點 深證成指漲38點
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