香港信報報導，深證成指19日盤中最多上漲19點，漲幅為0.18％，高見10,992點，最多跌59點，跌幅為0.54％，低見10,913點，半日收報10,916點，跌56點，跌幅為0.51％，成交額為2,630.94億元。
滬深300指數半日收報3,838點，跌16點，跌幅為0.42％。創業板指數半日收報2,178點，跌22點，跌幅為1％。
各類股方面，電力、基本金屬、化工、生物製藥、石油、金融、煤炭、鋼鐵股偏軟。傳媒娛樂股上漲逾1％。水泥、房地產股持穩。
滬深兩市19日半日雙雙收跌。上證指數半日最多上漲6點，漲幅為0.2％，高見3,204點後承壓，大盤下跌，最多跌11點，跌幅為0.35％，低見3,186點，半日收報3,189點，下跌8點，跌幅為0.25％，成交額為人民幣（下同）1,664.12億元。
香港信報報導，深證成指19日盤中最多上漲19點，漲幅為0.18％，高見10,992點，最多跌59點，跌幅為0.54％，低見10,913點，半日收報10,916點，跌56點，跌幅為0.51％，成交額為2,630.94億元。
滬深300指數半日收報3,838點，跌16點，跌幅為0.42％。創業板指數半日收報2,178點，跌22點，跌幅為1％。
各類股方面，電力、基本金屬、化工、生物製藥、石油、金融、煤炭、鋼鐵股偏軟。傳媒娛樂股上漲逾1％。水泥、房地產股持穩。
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