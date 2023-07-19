小夜夜是成人頻道的專屬女優，姣好臉蛋及傲人身材，讓她成為許多男性粉絲的遐想對象，不過近來沒有新作品推出，讓許多人私訊詢問前謎片導演圤智雨，有關於她近來的動向，圤智雨也給出了答案。

女優小夜夜近來由於沒有新作品推出，讓許多關注的粉絲好奇她的動向，對此，圤智雨指出通常拍AV，不是想要拍片商就一定要用，此外，片商也會以銷售量為主，尤其著重在大陸市場；至於小夜夜以受歡迎程度而言，應該就卡在中間，加上不是以女優為最終目標，因此如果現在不拍了，或者是沒有片商要，都是屬於正常現象。

圤智雨指出為何要進入av界當女優，主要原因都是因為需要賺錢，像是上節目說是因為喜歡性愛或不缺錢入行的，都是專門騙宅男的廢話，雖然當中一定有人賣淫，但如果是穩定片量的女優，就絕對不需要去做這件事，畢竟一個月多達三十到四十萬，倘若真的要他們從事賣淫，說不定還會嫌錢太少。

圤智雨日前提到許多正妹接觸高爾夫，但私下都在賣淫，對象都是政商名流或黑道大哥，而且這些人去高爾夫球場也沒在打球，反倒在互相比拼帶出來的妹子，看誰的戰隊比較厲害的概念，此外，有網友爆料在大陸價碼落在1千五到3千人民幣（約6千到1萬2新台幣）之間。

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