有關柯文哲辦公室表示，針對北流1.9億工程款爭議，提到「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」。文化部今（19）日表示，行政院於2008年核定台北流行音樂中心興建經費45億元，由中央委託地方政府代辦，2018年核定增加至60億元。

2020年北流開幕時，時任行政院長蘇貞昌即公開表示，北流由中央出資近60億、地方2.6億完成。北市府於2021年開幕後再增加工程爭議款1.9億元，文化部經律師法律意見審核後認定，審定預算後新增經費應歸責於臺北市政府責任，北市府有義務於原核定60億元預算內完成整體工程，後續自行變更或增加預算，皆無要求中央買單的權利。

文化部指出，依據代辦協議書明定代辦工程費「以核定預算為限」，同時規定「於委託代辦應行事項範圍內，應以善良管理人之注意義務，履行協議書內容。」台北市政府於2018年提出追加15億元的要求，預算暴增1／3至60億元，行政院雖勉於同意所求，但於核定函時也再次強調，北流工程延宕11年之久，北市府應確實督導監控各項進度，並應善盡主管機關責任，檢討並審慎釐清相關責任。

文化部表示，在行政院核定增列15億元預算前，台北市政府即已發生追加預算未經行政院核定即發包施作前例，雖2.6億元後由北市府自行支應。但北市府卻又於風光開幕後，提出工程爭議款1.9億元，要求文化部支應。文化部表示，北市府於履約過程中，不僅未依協議書規定妥適控管工程費用上限，以致產生爭議款項，且北市府自始自終並沒有盡到善盡管理人責任。

文化部表示，新任台北市長蔣萬安上任後，文化局長蔡詩萍先後兩次拜訪兩位部長李永得和史哲，文化部也釋出善意，請北市府補充相關爭議資訊後，由文化部委請律師提出法律意見書。但依律師法律意見書目前所顯示相關資訊，並無法排除台北市政府責任，整體計畫經費仍應依協議書規定，於核定60億元預算內執行。