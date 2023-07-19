彪琥台灣鞋故事館為台灣首創製鞋觀光工廠，吸引親子DIY鞋子。（柯宗緯攝）

中央推動觀光工廠今年滿20周年，南台灣觀光工廠嘉年華將於7月22日至7月23日在高雄駁二大義紅磚區登場。主辦單位高雄市觀光工廠發展協會今（19）日記者會，特別號召50位民眾騎單車暢遊觀光工廠宣傳，而活動將有免費牛肉品嘗、10元海鮮包子等好吃、好康、好玩，盼吸引遊客觀光。

高雄市觀光工廠發展協會理事長，也是經營台灣滷味博物館的「得意中華食品公司」董事長的陳秀卿指出，疫情期間，完全不能營業，生意非常慘澹，疫後遊客陸續回流，平日以團客為主，假日則是親子等散客，團客約占70％、散客占30％。

陳秀卿表示，為慶祝全國觀光工廠20周年，特別舉辦南台灣觀光工廠嘉年華，高雄有7家觀光工廠、屏東有4家，串連全台灣其他觀光工廠，活動現場約有160攤，希望讓更多人感受高雄製造業的精神，同時也體驗觀光產業的魅力。

活動將於7月22日、23日在高雄駁二登場，包含「特色市集」、「DIY體驗」、「闖關集章」、「唱跳表演」等4大主題，讓民眾可以一邊享受美食，一邊玩樂。其中，祭出免費200公斤牛肉讓大家品嘗，還有10元海鮮包子、10元茶葉蛋等好康。

高市府副局長經發局長王宏榮指出，市府長期積極行銷高雄觀光工廠，拓展觀光工廠能見度，2021年邀金曲獎視覺設計大師顏伯駿推出「港都選物所」限量禮盒，推廣觀光工廠產品，2022年台灣設計展以「台灣設計•設計台灣」為主題，協助導入設計進行品牌再造，2023年高雄演唱會李推出「加食延暢」活動，與觀光工廠合作祭出優惠方案。