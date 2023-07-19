屏東縣政府地政處統計，截至2023年7月，縣內逾期未辦理繼承登記列冊管理的土地有3萬252筆、建物有1105棟，土地持分面積約1235公頃，依2023年公告現值計算，未辦繼承登記土地總價值就超過逾140億元！

屏縣府地政處長陳錦屏表示，光是今年新增列管的土地筆數就有1720筆、面積約83公頃，土地總價值逾8億元！因此特別呼籲，尚未辦理繼承登記繼承人，請盡速辦理繼承登記，以確保自身權益。

關於民眾逾期未辦理繼承登記，陳錦屏分析，原因包括可能因為不知道祖先留有不動產，有的則是因為繼承人數眾多或複雜難以整合等，她建議，如果無法會同全體繼承人申請時，可由1人或數人代表全體繼承人先申請繼承登記為公同共有，等全體繼承人達成協議後，再辦理遺產分割。

她說，辦畢繼承登記的好處除了可避免罰款及列冊管理期滿移送標售情形外，更因產權清楚，便於繼承人規畫使用，且如未辦理繼承登記土地被徵收時，繼承人要申領徵收補償費需檢附繼承系統表、遺產分割協議書及印鑑證明等文件才能領取，但如果已辦好繼承登記，因產權單純領取補償費也變得相當容易。