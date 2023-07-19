屏東縣政府輔導酪農戶與中華民國台農鮮乳廠、家福股份有限公司合作，推出生乳新品牌「阿猴鮮乳」，推出後不到2個月熱銷突破10萬瓶，再次見證屏東農產品的好口碑。

「阿猴鮮乳」因販售量佳，販售通路持續增加，除在家樂福量販店、家樂福超市、家樂福線上購物及農會生鮮部販售外，現在包括楓康、宜蘭喜互惠、台中省錢等超市也可購得，讓全國民眾都可以買到來自屏東的優質小農鮮乳。

市面上鮮乳品牌琳瑯滿目、口感不一，「阿猴鮮乳」乳源來自屏縣里港鄉5戶酪農所飼養近千頭乳牛，每日供應最新鮮的生乳製作而成，風味香甜、口感清甜爽口，非常適合各年齡層。

屏東縣長周春米表示，為讓民眾可以品嘗到屏縣酪農所生產優質鮮乳，並讓消費者可以以更實惠價格買到鮮乳，「阿猴鮮乳」仍以936毫升裝每瓶72元、1858毫升裝每瓶139元安心價供應（家樂福），請全國消費者多多購買品嚐。