52歲男星NONO（陳宣裕）最近捲入性騷擾疑雲，被網紅「小紅老師」等20多位受害者提告性騷擾，今(19日)一度傳出NONO和老婆朱海君離婚，但經紀人否認，許多網友都留言勸朱海君要想清楚，至於她是怎麼樣的性格導致目前的局面？諮商心理師林萃芬在節目上表示，她認為事發後從朱海君的反應看來，是有一點自欺欺人特質。

醫師黃宥嘉、心理諮商師林萃芬等先前上《新聞挖挖哇》分析NONO和朱海君目前婚姻狀態，黃宥嘉先強調，雖然現在輿論對NONO不利，但大家要記得曾參殺人的例子，人言可畏，在司法還沒判定前，一切都還不確定。話鋒一轉，黃宥嘉表示，就她觀察NONO的行為，結婚前、結婚後都是作風都是比較霸道強勢的，因此明顯對比出朱海君在這段婚姻大多是被動者。

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黃宥嘉說，NONO光看長相是無害型的，當時朱海君透露剛出道時沒有上節目的機會，由於NONO的幫助才有多一點曝光度，因此對這個男生有好感進而交往，其次又因為外貌，NONO在追求女生方面發展出自己的一套方法，黃宥嘉稱之為「隱隱約約的強迫」，從要電話手段、求婚、婚後要求老婆做飯給他吃，都可見NONO應該是吃定了朱海君，而朱海君過去回憶被在球場求婚時，表情也並非甜蜜，心裡想的是「這我不答應好像也不行」。

諮商心理師林萃芬分享，當她在開導一些夫妻案例時，很多太太明知道證據擺在那裡，但只要先生一解釋依舊會相信，「因為知道他做了背叛自己的事太痛苦」，她相信朱海君現在確實有懷疑，但不等同於知道NONO在外面做的所有事，因此認為朱海君有自欺欺人的特點，如黃宥嘉醫師所說，明明感覺到自己在婚姻中有點被強迫，卻每項都答應另一半，「所以那個真相大白的痛苦，其實是很大的」，認為朱海君現在應該有急性壓力症候群，可能會焦慮、焦躁、恍神，或是坐立難安、注意力無法集中、失眠、反覆做惡夢，更會被大家指控可能包庇丈夫，導致她很難出現在公眾場合。

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