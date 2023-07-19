研究報告顯示，美國的華裔研究人員在中美緊張的政治氣候下日漸擔憂，更多人選擇離開美國、前往中國等地任職。資深華裔學者李成在不久前離開了華盛頓智庫、赴香港大學任職，他認為，麥卡錫主義正在美國捲土重來。

德國之聲引述美媒《外交政策》（Foreign Policy）近日的一篇報導指出，越來越多的華裔科學家正在離開美國，這對華盛頓來說是一個壞消息。

報導表示，幾十年來，居住在美國的華裔科學家為推動美國科技發展做出了貢獻。但是，隨著美中政治關係惡化、美國當局針對中國以及華裔研究人員的審查增加，該群體中越來越多人正在離開美國。專家警告，如果這一趨勢持續下去，人才流失長期上可能會對美國的科研工作造成重大打擊。

一份今年6月發表在美國學術期刊《國家科學院學報》（PNAS）上的研究報告表示，從2010年到2021年，離開美國的華裔科學家人數有所上升，其中2018至2021年期間科學家離開速度尤其快，很多選擇回到中國。這與時任美國總統川普推出的「中國行動計劃」（China Initiative）不無關係，這項有爭議的倡議給華裔研究人員以及對華合作帶來了寒蟬效應。

據《外交政策》報導，亞利桑那大學高等教育研究中心的教授珍妮‧李（Jenny Lee）表示，目前在美國，對華合作面對污名化。

根據PNAS的研究報告，在對1304名美國華裔研究人員進行調查後，發現89％的受訪者希望為美國科技領先地位做貢獻。然而同時，有72％的受訪者表示作為研究人員在美國感到不安全，61％的受訪者考慮過在美國以外尋求工作機會。

哈佛大學費正清中國研究中心的前主任墨菲（Daniel Murphy）對《外交政策》說：「我擔心美國在處理這個問題時過分關注學術關係的風險，而沒有充分考慮其益處。……而且，這種情況在兩黨都存在」。

與此同時，中國政府在科學研發等方面投入了大量資源，長期以來一直努力從世界各地招募人才，也包括吸引科學家回國。PNAS的研究報告指出，2010年離美的華裔科學家中有近一半遷往中國大陸和香港，而這些年來遷往中國大陸的華裔科學家比例不斷上升。

2022年11月，著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧宣佈將從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建深圳醫學科學院。這在當時引起了輿論關注。

近期，又有一位資深的華裔學者選擇離開美國、移居香港。在美國布魯金斯學會工作長達17年的學者李成，近日離開了這個華盛頓智庫。李成從7月1日開始在香港大學任教，同時將領導港大新成立的「中國與世界治理中心」。李成接受港媒訪問時說，他覺得華盛頓對他來說越來越陌生，並認為麥卡錫主義正在美國捲土重來，像他這樣的華裔美國人在美國生活變得不那麼自在。

伴隨著中美關係跌至歷史低點，鷹派論調和溝通困難似乎成為新常態。《外交政策》的報導指出，雖然拜登政府結束了中國行動計劃，但其陰影仍然籠罩著美國華裔科學家。