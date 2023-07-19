為鼓勵民眾走出戶外，雲林縣府文觀處本周末在文觀處周邊舉辦「雲林好野趣」活動。 （周麗蘭攝）

為鼓勵民眾走出戶外，雲林縣府文觀處本周末起連續2個周末，在文觀處周邊舉辦「雲林好野趣」、「微冊角落」活動，將有文創市集與美食攤位；本周末22日、23日登場的雲林好野趣在下午2點舉行，直到晚上8點半收攤，有胖卡、美食特調、文創手作、表演等活動。

「雲林好野趣」由文觀處所屬的雲林創意設計中心策畫，該中心協助雲林青年創新創業、文創產業升級，在22日、23日舉行的「好野趣」除戶外活動外，也在文觀處一樓的中心舉辦2023雲林文創週暨夏季特展。

戶外活動部分在文觀處一樓迴廊及大草皮區，有各式特色美食攤位、胖卡、餐車，胖卡將有5輛，販售冰、咖啡、烤玉米、飯丸等；文創手作區則有拼布、動植物創作、園藝等。

表演活動從下午3點登場，22日邀請貞茵樂團、ARMY樂團、太日樂集；23日為Lucy＆Max、芝誼老師。

室內的特展以野外露營風格為主軸，共有45家文創或雲林企業的商品。

文觀處長陳璧君表示，這次活動從下午延伸到晚上，歡迎大家在盛暑有個清涼的放鬆夜晚。

同一地點29日、30日將改由「微冊角落活動」登場，號稱「攜手全台蔬食社團打造全國唯一消暑市集」，市集活動現場辦理借書證或是借閱書籍，即贈送免費冰咖啡100杯。