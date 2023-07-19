台北榮民總醫院神經醫學中心職能治療師許庭嘉（左起）及李昀珊說明示範腦中風後復健動作。（王家瑜攝）

衛福部2021年統計，全台失能人口已達120萬人，其中逾6成是後天疾病造成。醫師指出，腦中風、失智症、帕金森氏症、癲癇等腦神經疾病都可能引發失能，尤其以腦中風為大宗，每年增加4萬多人失能；近年腦中風出現年輕化趨勢，正值中壯年卻面臨失能及後續照護問題，對家庭和社會都是沉重的負擔。

台灣神經學學會理事長林永煬指出，腦中風過去在國人十大死因排名第三、四位，去年因新冠肺炎影響退居第五；常見的失智症、帕金森氏症、癲癇、腦外傷等神經疾病也可能引發失能，更加突顯腦健康的重要性。

台北榮民總醫院腦中風加護主任鍾芷萍說明，失能包括肢體／軀幹運動或協調、語言、吞嚥、視覺、聽力、心智及情緒管理等能力的障礙或喪失。據統計，全台灣有120萬人失能，約4成失能人口是20到60歲的青中壯年族群；失能人口中超過一半以上和腦神經疾病有關，其中以腦中風為大宗，每年有4萬餘人因此失能。

台北榮民總醫院神經醫學中心職能治療師許庭嘉指出，患者常以為復健只是訓練肢體力量，其實復健同時也刺激大腦神經迴路及練習大腦與肢體連結度；中風後壞死的腦神經細胞雖然是不可逆的，但周圍的神經細胞卻能在經過刺激或適當訓練後，產生新的突觸與其他神經連結，進而取代原先壞死的腦細胞功能，形成新的運作機能。

許庭嘉分享台北榮總神經內科臨床經驗，患者最快在中風發生48小時後、平均5天內開始床邊復健，每次約25到30分鐘，每天約4到5次；以個案為中心，例如長輩最關心的是下床行走，而青壯年患者因為職業關係，可能需要進行比較精密的小動作復健。

許庭嘉提醒，腦中風後6個月是復健黃金時期，只要透過積極主動的運動及完善的職能治療評估，在黃金復健期間內加以刺激、練習， 9成以上的病友皆可達到最佳的神經功能恢復狀態，輕度失能者更有望縮短至2個月。

適逢7月22日世界腦健康日，世界神經學聯盟今年訂定主題為「人人同等重要、照顧社會失能者」（Leave no one behind），並與世界神經復健聯盟合作，強調腦神經疾病造成的失能可經由復健減緩，大腦健康是全球人民享有的人權，社會給予失能者醫療照護、復健與輔助是不可或缺的。