F-35隱形戰機的未來

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，由於預先裝在新F-35上的軟體還需要致力取得認證，今年少交付給美軍和盟國的戰機可能多達53架。

據《防務一號》（Defense One）網18日報導，洛馬執行長泰克萊特（Jim Taiclet）周二在季度財報電話會議中說，原本今年計畫要交付147 —153架F-35，但預料將減少為100—120架。他指出，洛馬在2023年前6個月交付了50架F-35，而它們所安裝的，都是「技術更新2」（Technology Refresh 2）軟體。

至於接下來打造的新戰機記憶體更大，除了安裝新型全景式座艙顯示器（Panoramic Cockpit Display， PCD）外，也會安裝能提高20—25倍運算力的「技術更新3」（Technology Refresh 3，TR-3）新軟體。

然而，洛馬無法讓新系統可靠運作，結果五角大廈6月就停止接收新機。除非洛馬起碼能讓現有的TR-2軟體可靠運作，否則五角大廈不會恢復接收這些戰機。

泰克萊特說，F-35交付會數量減少，歸因於與TR-3 配置和硬體交付時間相關的軟體成熟、驗收和認證。他強調，團隊仍全力以赴，好在2023年交付第一架裝有TR-3的F-35戰機。而洛馬財務長馬拉夫（Jay Malave）說，儘管一旦戰機交付，錢就會進來，但每少交付1架F-35，年收益就會減少約700萬美元（約2億台幣）。

事實上，今年4月時。洛馬主管就預測，軟體問題將導致2023年F-35的交付量減少，但當時他們並沒有透露，具體交付量會減少幾架。