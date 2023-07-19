韓國保健福祉部周二（18日）指出，韓國全國無戶籍的「幽靈嬰兒」已超過2100名，其中249人確認死亡，占比近12％。韓媒上個月曝光「水原冰櫃死嬰案」後，韓國政府在全國范圍啟動調查。

所謂「幽靈嬰兒」是指在醫院有出生紀錄、但未登記戶籍的嬰兒，又稱「無戶嬰兒」。韓國保健福祉部調查發現，2015年至2022年出生的「幽靈嬰兒」共有2123名，已確認其中1025人存活、249人死亡。

《韓聯社》援引韓國保健福祉部指出，警方正在偵辦814起「幽靈嬰兒」案，其中7起涉嫌違法的案件已移交檢方處理。保健福祉部表示將修改相關規定，定期調查「幽靈嬰兒」，以保護嬰兒的安全和健康。

「水原冰櫃死嬰案」引發韓國輿論震驚。韓警上個月通報說，該案嫌犯、一名30多歲水原市女子被逮捕。她於2018年11月和2019年11月分別生下一名女嬰和男嬰，分娩次日將嬰兒殺害，藏屍家中冰櫃內數年。按嫌犯說法，她因經濟困難而殺害嬰兒，向丈夫謊稱流產。

隨著「幽靈嬰兒」深入調查，更多虐待和故意殺害嬰兒的案件浮出水面。韓國警方14日通報，光州市一女子因涉嫌殺害一名剛出生6天的嬰兒被控謀殺。她起初謊稱將已死亡嬰兒丟棄，後承認自己故意致嬰兒窒息死亡後把遺體放進垃圾袋。

類似案件相繼曝光後，韓國社會要求嚴懲涉嬰兒犯罪的呼聲越來越高。韓國國會18日表決通過《刑法》修正案，對殺害和遺棄嬰兒者加大處罰力度，最高可判處死刑。這是韓國70年來首次修改相關法律，修正案將在6個月後正式施行。