社區關懷據點提供關懷訪視、共餐、健促活動及預防延緩失能等多項服務。(圖／民眾提供)

老年人口逐年增加的金門已邁入高齡社會，長幼照顧服務更是縣府的施政重點，近年來社區照顧關懷據點與共餐服務的布建範圍和成效均有大幅成長。為感謝這群默默為共餐服務志工們的辛苦付出，金城鎮民代表許燕輝特別前往金門縣長青會照顧關懷據點關心長者共餐執行情形，並致贈當令水果為社區長者加菜，希望透過共餐服務，讓長輩們吃得健康又營養，受到更好的照顧。

許燕輝說，因應社會高齡化，一直很重視社福區塊的服務工作，身為民代之責更需要督促鎮公所團隊結合縣府積極推動樂齡學習、強化社區關懷據點，照顧弱勢里民，並結合社區志工推動老人共餐，照顧社區長輩。

許燕輝也表示，金門縣長青會照顧關懷據點在2017年啟用迄今，要感謝理事長許淑慧和前理事長李永金兩人與幹部、志工伙伴們積極投入據點老人餐食社區化之運行，共餐服務對長者不但是強化長者身心健康外，也為長者飲食把關，並增進人際互動，期望每一位長者都能吃得營養又健康。

長青會前理事長李永金表示，感謝縣府與社會處對於該會的支持，尤其也要感謝許燕輝代表長期對該會的關心。長青會目前約有130人開伙，其他有意願搭伙的社區長者也非常歡迎前往該會登記；據點不僅提供關懷訪視、共餐、健促活動及預防延緩失能等多項服務，同時也是長者聯絡情誼、聊天交換意見的場所，營造長輩溫暖友善的社區環境。