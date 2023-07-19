台灣好手張育成19日以先發9棒游擊手先發出賽，不過2打數沒有安打，吞下1K，還出現本季首次傳球失誤，紅襪終場以0比3不敵運動家，但球隊晉級季後賽的希望仍高。美媒《FanSided》記者（Zander Manning）撰文點出紅襪在交易截止日前的5個難題，其中張育成被點名為可考慮交易的對象。

自從波格茲（Xander Bogaerts）離隊後，紅襪主戰游擊手位置應由史多瑞（Trevor Story）接任，但開季前卻因為TJ手術，史多瑞得缺席一段時間，紅襪則在休賽季期間，將內野4個位置都能守的張育成給簽下，不料紅襪卻陷入傷兵魔咒，內野中線好手阿洛尤（Christian Arroyo）、張育成，甚至先發左投塞爾（Chris Sale）、主砲杜瓦（Adam Duvall）都曾脫離戰線，影響紅襪發揮，豆城軍一度落於分區墊底。

隨著傷員回歸，紅襪在上半季尾聲勢不可擋，不但勝率回到5成，距離外卡第3張門票僅有1場半勝差，有機會競逐季後賽。曼寧指出，紅襪沒有意外將回成為買家，只不過仍需要面對兩難處境，史多瑞若有機會及時復出，紅襪可能得考慮交易隊上其他游擊手，例如張育成、農場新秀梅德羅斯（Chase Meidroth）以及也能負擔游擊守備的達爾貝（Bobby Dalbec），用他們換得的包裹加強其他位置。

另一情況則是，如果史多瑞還得休養一陣子，或是在復健過程中受挫，紅襪可能會考慮留住上述球員其中一位，能夠頂上史多瑞復出之前的位置。此外曼寧還點名塞爾、派克斯頓（James Paxton）等球員，都是紅襪很可能動用的交易籌碼。