26歲武姓越南籍移工昨天晚上在桃園市桃園區駕車未禮讓行人，桃園警分局員警攔下後，移工出示證件，但員警發現照片與本人不同，要求武男拿手機看其臉書，果然識破武用假身份，他才坦承自己是失聯移工，以跑白牌為業，隨即遭送辦。

警方表示，桃園警察分局18日晚間執行「取締酒後駕車暨行人事故高發路口精緻執法、靜桃專案｣，針對「酒後駕車、行人闖紅燈、改裝噪音車及汽機車駕駛未停讓行人、道路障礙、人行道違停、非號誌化路口未停讓」等重點違規項目進行強力取締。

陵所警員邱耀志於21時25分許，在大同路發現一部自小客未停讓行人穿越線上要過馬路的行人，幾乎是「貼著｣行人駛過，員警立即開啟警示燈尾隨將其攔下，發現駕駛及乘客都是越南籍移工，立即呼叫警力支援。經盤查駕駛武姓男子出示證件均非其本人，又自報姓魏，員警請他寫下越南姓名越南字，再由其手機中開啟他的臉書比對，文字完全不同，武男嚇得當場大喊那不是我，員警立即反問「你的手機、你的臉書竟然說不是你？」

武男當場啞口無言，警方查出，武男及乘客吳姓男子都是失聯移工，但雙方並不認識。武男失聯後向朋友借來自小客跑白牌車，並在facebook刊登廣告訊息，以越南同鄉為主要客群，偶爾會包車兼導遊帶同鄉跑景點，但其實他是無照駕駛，讓員警為之氣結，交通違規部分均依法予以告發，後續移請桃園專勤隊收容。

桃園警方呼籲，車輛不停讓行人及行人闖紅燈等違規危險性及肇事率高，將會利用各項勤務機會加強取締告發，駕駛人及行人務必養成良好的駕駛及用路習慣，落實「行人停看聽 車輛慢看停」觀念，避免發生交通事故，共同維護良好交通秩序。