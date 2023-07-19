為協助地方政府建立教師諮商輔導支持體系，教育部長潘文忠今天表示，對於地方政府補助上限額度，從113年起將從現行的補助總金額650萬元提高約10倍至至6000萬元，也請各直轄市及縣市政府教育局處共同支應經費，擴大教師諮商輔導支持服務資源量能。

全國教育局處長會議在淡水舉行，潘文忠表示，各直轄市及縣市政府教育局處為推展教師諮商輔導支持服務的重要推手，教育部作為中央主管機關，應給予更充足的資源補助。

國教署積極研議修訂「教育部國民及學前教育署補助各直轄市、縣（市）政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，除將教保服務人員納入該要點適用對象外，並對於地方政府補助上限額度，從113年度起將從現行的補助總金額650萬元提高至6000萬元。

教育部國教署說明，2020年訂定「教育部國民及學前教育署補助各直轄市、縣（市）政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，按各直轄市、縣（市）政府轄內正式教師人員總數，規劃補助額度及級距，核予補助經費，以促進與維護教師心理健康。

各地方政府自2020年配合教師法修法後，均積極針對各該轄所屬主管高中以下學校專任教師、代理教師，以及公立幼兒園教保服務人員與學校校長，訂定教師諮商輔導支持服務相關辦法及實施計畫，提供多樣化之教師諮商輔導支持服務。

同時各縣市政府也積極開辦各項研習講座、團體諮商及工作坊，持續提供符合教師需求之多元服務項目；相關服務需求量能，呈現逐年大幅成長趨勢，現行補助金額已不足因應政策推行。

國教署表示，期盼提高補助地方政府教師諮商輔導支持服務經費，並納入教保服務人員，讓每位在教育環境中服務的人員更加有感，進而營造更優質的學習環境。