台中捷運去年7月在舊社站啟用「捷舞103」練舞場地，免費開放民眾練舞，今年4月場地再升級，由台明將企業股份有限公司協助增設6處大面落地鏡，讓舞者能夠更精準地觀察自己的動作和表現。中捷公司表示，「捷舞103」一年來累積超過5000使用人次，未來希望在此舉辦舞蹈活動，推廣運動風氣。

中捷公司表示，「捷舞103」位於舊社站1樓的公共空間，場域寬敞、設備齊全，除了多處大面落地鏡外，還有販賣機、插座、洗手間等完善的設施，方便民眾使用。「捷舞103」啟用一年來，以學生族群使用最多，平日放學後及假日能看見不少學生在此練舞；也有媽媽團一早相約來練舞。

中捷公司指出，「捷舞103」平日開放時間為上午9點至晚上9點，假日則提早於上午8點開放進場，全年無休，搭捷運前來最方便，尤其持「台中市公共運輸定期票」更可無限次搭乘捷運，「299相揪來跳舞」，歡迎大家多加使用。

中捷公司也說，「捷舞103」是為了多元化利用捷運空間而設立，未來希望透過舉辦具創意和活力的舞蹈活動，讓更多喜愛舞蹈者認識這裡，同時持續推廣台中酷運動、酷城市的形象。