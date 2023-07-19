熱浪席捲美西，連搭飛機都出事！美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機17日起飛前，讓乘客在機艙沒有開空調的狀況下等待4小時，艙內氣溫飆至華氏111度（約攝氏43.8度），導致至少5名乘客熱到暈倒，空服員在機上來回奔波，為暈倒旅客提供氧氣，不過空服員自己也熱昏，至少1人連同其他5名乘客被用擔架抬下機，班機也因此延誤。
綜合「福斯財經新聞網」（Fox Business Network）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，原訂17日從拉斯維加斯哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）起飛前往亞特蘭大的達美航空編號555班機一波三折，據當時坐在機上的福斯新聞製作人蓋爾文（Kirsta Garvin）描述，航班起初因空服員不足而延誤，乘客在沒有空調的機艙內等了近3小時後，開始有乘客因悶熱昏倒，當天賭城氣溫高達華氏111度。
在等待醫護人員將擔架抬上機的同時，空服員在機艙內來回奔波，為昏倒旅客戴上氧氣罩，蓋爾文說，機長指示旅客，出現「醫療緊急狀況」時就按下服務鈴。等待期間嬰兒不斷哭鬧，空服員提供三明治給糖尿病患者。
她說在機上待了近4小時後，他們終於等到擔架，她目睹至少5名乘客被用擔架抬下機，後續旅客被告知空服員也暈倒，她看到一名戴著氧氣罩的空服員被用擔架抬走。
由於病倒乘客太多，同時也讓客機降溫，達美航空宣布飛機延後至18日早晨7時起飛。不過乘客18日起床時發現航班又被取消。
蓋爾文在推特發文描述是一次「瘋狂的」搭機體驗。
事後達美航空為乘客的遭遇致歉，表示正在調查這起事件，但未說明為何機艙內沒開空調。
文章來源：Passengers aboard Las Vegas flight pass out while awaiting takeoff in triple-digit temperatures
文章來源：Multiple passengers onboard Delta flight from Las Vegas to Atlanta PASS OUT and soil themselves while waiting to take off in 111F heat with no air conditioning, as Southwest bakes under 'heat dome'
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