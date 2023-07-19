美國拉斯維加斯17日飆破攝氏43度高溫，達美航空讓乘客在不開空調的情況下在機艙內等待4小時，多名乘客熱到昏倒。

熱浪席捲美西，連搭飛機都出事！美國達美航空（Delta Air Lines）一架客機17日起飛前，讓乘客在機艙沒有開空調的狀況下等待4小時，艙內氣溫飆至華氏111度（約攝氏43.8度），導致至少5名乘客熱到暈倒，空服員在機上來回奔波，為暈倒旅客提供氧氣，不過空服員自己也熱昏，至少1人連同其他5名乘客被用擔架抬下機，班機也因此延誤。

綜合「福斯財經新聞網」（Fox Business Network）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，原訂17日從拉斯維加斯哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）起飛前往亞特蘭大的達美航空編號555班機一波三折，據當時坐在機上的福斯新聞製作人蓋爾文（Kirsta Garvin）描述，航班起初因空服員不足而延誤，乘客在沒有空調的機艙內等了近3小時後，開始有乘客因悶熱昏倒，當天賭城氣溫高達華氏111度。

Passengers aboard a Delta Air Lines flight to Atlanta were waiting in 111-degree heat with no air conditioning when the pilot announced the plane had to return to the gate due to multiple emergencies, Garvin said. https://t.co/kbaj21dvIU — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) July 18, 2023

Passengers aboard Las Vegas flight pass out while awaiting takeoff in triple-digit temperatures



"Passengers aboard a Delta flight to Atlanta were waiting in 111-degree heat with no air conditioning"



Can any airline pilot explain why there was no A/C?

https://t.co/iif4Y9pkrG — Phil Holloway ✈️ (@PhilHollowayEsq) July 18, 2023

在等待醫護人員將擔架抬上機的同時，空服員在機艙內來回奔波，為昏倒旅客戴上氧氣罩，蓋爾文說，機長指示旅客，出現「醫療緊急狀況」時就按下服務鈴。等待期間嬰兒不斷哭鬧，空服員提供三明治給糖尿病患者。

她說在機上待了近4小時後，他們終於等到擔架，她目睹至少5名乘客被用擔架抬下機，後續旅客被告知空服員也暈倒，她看到一名戴著氧氣罩的空服員被用擔架抬走。

@Delta what an INSANE experience. First we were delayed because you did not have a flight attendant. Then we finally board and sit for almost 3 hours on a hot plane in 111 degree weather. Now we are heading back to the gate cause people are passing out. We are now being told you — Krista Garvin (@Kristaanngarvin) July 18, 2023

由於病倒乘客太多，同時也讓客機降溫，達美航空宣布飛機延後至18日早晨7時起飛。不過乘客18日起床時發現航班又被取消。

We’ve now been told the crew has fallen Ill and we will be delayed until further notice. — Krista Garvin (@Kristaanngarvin) July 18, 2023

蓋爾文在推特發文描述是一次「瘋狂的」搭機體驗。

事後達美航空為乘客的遭遇致歉，表示正在調查這起事件，但未說明為何機艙內沒開空調。