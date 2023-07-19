搶攻健身客群新藍海，馬辣集團旗下新馬辣經典麻辣鍋及新馬辣經典麻辣鍋Plus＋，宣布推出新品美國Prime熟成菲瑞牛肉，指出美國菲瑞牛肉非常適合涮涮鍋，薄切0.1-0.15公分厚度，口感軟嫩、香甜多汁，相當適合健身或者是注重健康飲食的人，同時無需加價就可以享用到這個美國最高等級的新品。

疫情過後，增肌減脂的健身族攀升，尋找原型食物又含豐富蛋白質，已成健身房中熱門話題，美國肉類出口協會今年引進美國菲瑞牛肉，標榜低脂高蛋白特性，適合各個年齡層增肌減脂，它每100公克有著27.5公克的蛋白質，健身房教練常教導，每餐可攝取一個拳頭大的肉品，沒想到美牛菲瑞在肉品中出類拔萃，不僅擠下牛筋（21.7克）、紐約克（21.3克）、菲力（20.6克）、肋眼（20.4克），更在各項肉品中獨佔鰲頭。

營養師也建議蛋白質攝取量會先從體重來算。符合每日最低需求的蛋白質量，大約是每天每公斤體重吃0.8公克的蛋白質。也就是一位50公斤的人，每天至少吃50＊0.8等於40克的蛋白質。一位60公斤的人，每天至少吃60＊0.8等於48克的蛋白質。70公斤的人至少吃56克；80公斤的人至少吃64克。健身教練更提醒，攝取蛋白質最好在重量訓練後半小時馬上食用，最有助於增肌減脂。而一般人減脂容易增肌難，在健身房中這類反映比比皆是。

美國肉類出口協會駐華辦事處處長吳秋衡指出，美國菲瑞牛肉的推廣，對健身族來說是一大福音，它的部位於美牛的外側後腿板肉，而這也是牛隻身體重心所在，以及起跑時的重力訓練，其脂肪百分比是最低的，僅佔4.1％，簡直是增肌減脂的人首選肉品食物。

比較各項肉品蛋白質，一般的瘦豬肉的蛋白質含量約為10％至17％、肥豬肉則只有2.2％；瘦牛肉為20％左右，肥牛肉為15.1％；瘦羊肉17.3％，肥羊肉9.3％；兔肉21.2％；雞肉23.3％；鴨肉16.5％；鵝肉10.8％。健身瘦身的人一定要選擇正確，才能達到健康瘦身，事半功倍的效果。